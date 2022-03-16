هوندا تعلن بدء تسليم «انتيجرا 2023» الجديدة للوكلاء بداية الربيع

أعلنت شركة «هوندا»، عن إنتاج سيارة «انتيجرا»، 2023 والتي توفر تجربة قيادة ممتازة لجيل جديد من السائقين المتحمسين، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

وتم دمج جيل رياضي ممتاز مستوحى من روح المتعة في القيادة لـ«انتيجرا»، السابقة، وسيصل الطراز الجديد كليًا إلى التجار هذا الربيع بسعر يبدأ من 30 ألف دولار .

وقال «إميل كوركور»، نائب رئيس مبيعات أكورا: «تخدم أكورا انتيجرا 2023 نفس الدور في التشكيلة مثل الطراز الأصلي الذي ساعد في إطلاق العلامة التجارية قبل ثلاثة عقود من خلال جلب الجيل الجديد من عشاق القيادة».

وتأتي السيارة بشاشة قياس 10.2 بوصة، تتكامل مع الهواتف الذكية، ونظام صوتي متميز مكون من 8 مكبرات صوت وشحن USB-C، وتشمل الميزات المتوفرة ذات التقنية العالية شاشة، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، و 16 مكبرا للصوت.

ويتم تشغيل «انتيجرا 2023»، الجديدة بمحرك توربيني عالي يوفر قوة 200 حصان ومُقترن بناقل سرعة مكون من 6 سرعات، وهيكل جسم فائق الصلابة وشاسيه رياضي معدّل لتجربة قيادة مبهجة، ويتيح النظام الديناميكي المتكامل القياسي الاختيار بين ثلاثة أوضاع قيادة مميزة (Comfort، و Normal و Sport)

يعمل ناقل الحركة اليدوي سداسي السرعات المتوفر على زيادة مستوى التعشيق بشكل أكبر، وتتميز السرعات بمطابقة سرعة الدوران التلقائية للحصول على أقصى درجات الدقة في القيادة، لتحقيق أقصى قدر من الجر المتاح عند التسارع من المنعطفات.

أنظمة التكنولوجيا في السيارة

وتعمل حزمة التكنولوجيا المتاحة على زيادة حجم الشاشة التي تعمل باللمس إلى 9 بوصات وتضيف تكامل مع نظام أبل كار وأندرويد أوتو، وشاشة العرض الرأسية مقاس 5.3 بوصة بالإضافة إلى ذلك ، يتم دعم الشحن من خلال منفذ USB-C.