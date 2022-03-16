جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية وبيطرية لجزيرة «سعود» ضمن «حياة كريمة»

وجه قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق، قافلة طبية وبشرية وبيطرية لجزيرة سعود مركز الحسينيه بالشرقية، بحضور الدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب البشري، والدكتور محمد متولي مدير إدارة رعايه الشباب بالجامعة.

تنفيذ قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية

جاء ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة »، وتحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وقالت جامعة الزقازيق، في بيان لها، إن القافلة ضمت مختلف التخصصات الطبية البشرية من (أطفال، ورمد، وجلدية، وباطنة، وأنف وأذن، وعظام)، وأيضا مختلف التخصصات البيطرية بمشاركة أربعة أطباء بيطريين.

تطوير مستشفى القنايات المركزي

في سياق آخر، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة.

وتأكد وكيل وزارة الصحة الصحة في الشرقية من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الحرجة، كما استمع إلي ذوي المرضي المحجوزين بالعناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضي، والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما وجه باستدعاء طبيب أوعية دموية لمناظرة حالة بالعناية المركزة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

كما تفقد وكيل الوزارة أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، والوقوف علي آخر المستجدات بها، حيث تم المرور علي قسم الحضانات الجديد، والجاري الانتهاء من تطويره وتوسعته وتجهيزه بالدور الثالث، والذي يسع لـ32 حضانة بدلاً من 16 حضانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 ملايين جنيه.