الرئيس الأوكراني: نريد التفاوض حول سلام عادل مع ضمانات أمنية حقيقية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «علينا التفاوض حول سلام عادل مع وجود ضمانات أمنية حقيقية»، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، فيما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا.

روسيا: هناك أمل فى التوصل لاتفاق

ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن مسألة نزع السلاح من أوكرانيا يمكن قبولها كتسوية خلال المفاوضات، فيما علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، بقوله: «هناك بعض الأمل في التوصل إلى حل وسط».

وأضاف «لافروف»: «لا نرى مصلحة من تدخل واشنطن في الصراع الأوكراني»، منوها إلى أن بعض صيغ الاتفاق مع أوكرانيا على وشك التوافق.