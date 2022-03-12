«شروق» في دعوى خلع: «مش عايز يديني فلوس أعمل عملية تجميل»

داخل قاعة محكمة الأسرة، وقفت فتاة تدعى «شروق. د»، لتروي للقاضي سبب دعواها الذي استغربه خبراء مكتب التسوية خلال محاولاتهم المستميتة في إيجاد حل للتصالح بينها وبين زوجها، لكنها رفضت جميع الحلول لاستحالة العشرة بينهما.

وطلبت منهم تحويل الدعوى للمحكمة، بعد رفضه الشديد لإجرائها عمليات تجميل لتحسين مظهرها، وطلب منها عدم صرف الأموال على أشياء تعتبر تافهة بالنسبة له، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع.

كانت تزور طبيب التجميل قبل الخطبة

بدأت «شروق» حديثها مع قاضي محكمة الأسرة وهي تحكي له كيف تعرفت على زوجها، وقالت: إنها قابلته عن طريق صديقة والدتها وأعجبت به وبعد أن التقيا أكثر من مرة أصبحا أصدقاء، ومع الوقت صارحها بإعجابه الشديد بها، ووافقت وطلبت منه ترسيم العلاقة ووافق وذهب لخطبتها، واتفق العائلتان على تجهيزات الزواج، ولأنه لم يكن جاهزا استمرت الخطبة لمدة عامين، حتى تمكنوا من الانتهاء من شقة الزوجية، وأقاموا حفل زفاف ضخم أبهر العائلتين، مشيرة إلى أنها كانت تزور طبيب التجميل طوال فترة الخطبة وكان خطيبها يعرف بذلك.

الزوج تحجج بمصروفاتها الغالية

وحكت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة بعض تفاصيل زيجتها التي اعتبرتها أنها كانت مضيعة لوقتها لا أكثر، وفقًا لها، أنها بعد الزواج لاحظت أن زوجها غيّر طريقة معاملته معها وانشغل طوال الوقت عنها، مما جعلها تشعر بالملل وقضاء معظم وقتها في منزل والديها، ومع الوقت بدأ بالتحجج بالمصروفات وأنها تصرف كثيرًا على أشياء غير مهمة بالنسبة لحياتهما مثل شراء ملابس غالية وأنها كثيرة الخروج مع صديقاتها، ولتتفادى المشكلات بينهما امتنعت عن طلب أموال منه.

«الزوج يرفض فكرة عملية التجميل»

وتابعت «شروق» للقاضي سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها: «من قبل ما نتجوز كان عارف إني بروح لدكتور التجميل، وكان عارف إني مهتمة بنفسي وكان دايماً بيمدح في أسلوبي وطريقة حياتي، وبعد الجواز كان عايز يحبسني في البيت ويقولي إنتي مصاريفك كتير لحد ما خليت أهلي يصرفوا عليا، ولما طلبت منه فلوس عشان أعمل عملية تجميل وأحسن من مظهري رفض وقالي مش هديكي فلوس عشان حاجات تافهة، إنتي كده حلوة».

دعوى خلع بسب عملية تجميل

وأنهت «شروق» دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة أنه تشاجر معها وامتنع عن الإنفاق عليها لمدة 3 أشهر مما جعلها تلجأ للعيش في منزل والديها ومن حينها لم يهتم بها، فتوجهت لمحكمة الأسرة بأكتوبر وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1508، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.