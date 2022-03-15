منظومة النظافة الجديدة في القاهرة تجمع 18 ألف طن يوميا: الرسوم مع فاتورة الكهرباء

انطلقت منظومة النظافة الجديدة في القاهرة، في سبتمبر الماضي، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة، والتركيز على المجمع السكني والتجار، وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة تعمل على تغطية أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى قيام شركتين قطاع خاص بجمع القمامة من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، من أجل جمعها من المنبع، والقضاء على مشكلة النظافة.

دور المواطنين في منظومة النظافة

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن منظومة النظافة الجديدة في القاهرة، تعمل بانتظام، وتحقق تقدما ملموسا على أرض الواقع، مشددا على أهمية دور المواطنين في إنجاح المنظومة بالوعي، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو في غير الأماكن المخصصة لها، مضيفا أن الدولة تشجع القطاع الخاص للدخول في منظومة النظافة الجديدة في القاهرة، لافتا إلى أنه يجر التركيز على الجمع من المنبع، حيث جرى التعاقد مع شركتين، وارتقاء مسئولين عن كنس الشوارع والجمع السكني بأحياء منطقتين.

18 ألف طن مخلفات يوميا من القاهرة

وأكد أن القاهرة يخرج منها يوميا نحو 18 ألف طن مخلفات، وجار العمل على جمع القمامة من المنبع بشكل كامل، ومنظومة النظافة الجديدة في القاهرة، تستهدف الوصول للجمع السكني بنسبة 100%، حتى تنتهي أزمة القمامة من الشوارع، وتشمل المنظومة، الجمع من الوحدات السكنية والمحلات والمنشآت، وغيرها، مشددا على المواطنين، عدم دفع أية أموال لجامع القمامة فى المنظومة الجديدة، والإبلاغ عن أية مخالفة أو تقاعس من المتعهدين على الخط الساخن 15264.

رسوم النظافة الجديدة

شهدت منظومة النظافة الجديدة، الإعلان عن رسوم النظافة الجديدة 2022، وطريقة التحصيل من خلال اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم النظافة الشهرية، يجر على فاتورة الكهرباء، وفئات رسوم النظافة للوحدات السكنية تتراوح من 2 إلى 40 جنيه شهريا، حسب معدلات استهلاك الكهرباء، أما رسوم النظافة الجديدة الخاصة بالوحدات التجارية من مكاتب إدارية وخدمية ومهنية وصيدليات وعيادات وورش صغيرة وأكشاك ومحلات تجارية وخلافه، فهي تتراوح من 30 إلى 100 جنيه شهريا.