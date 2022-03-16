«سمر» في دعوى خلع: «عملي فيها شيخ واتجوز عليا 3 بحجة أنه بيسترهم»

وسط مجموعة من النساء داخل محكمة الأسرة وقفت سيدة أربعينية «سمر. ي»، لا تود الاندماج مع أحد في الحديث، وبعد أن اقتربت منها «الوطن» لمعرفة سبب وقوفها أمام قاعة المحكمة، بدأت بالتحدث، واستمعت لقصتها التي كانت تشبه المسلسلات، فعلى طريقة الحج فواز وتقليد الجزء السيئ من الدراما، قرر «سيد. م» الزواج من 4 نساء، بحجة تطبيق الشرع، لتتوجه زوجته الأولى «سمر» لمحكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضده، بعد أن قام بالزواج من 3 فتيات خلال شهرين.

زواج 25 سنة انتهى بدعوى خلع

وبنظرات تملؤها الألم قالت «سمر» لـ«الوطن»، إنها تزوجت منذ 25 عامًا، من شابًا كان معروفا عنه أنه متدين، ويكتب الجميع في أخلاقه أشعارًا، ويتحاكى الجميع عن احترامه وإخلاصه في عمله، وبسماع كل هذا المديح وافق والدي عليه، وبعد اللقاء الأول طلبت والدته إتمام الخطبة والزواج سريعًا لأنه متحفظ ومتدين، ووافقت عائلتي ولم أراه سوى مرتين خلال الخطبة، وبعد الزواج كان هادئ وترك الوظيفة وعمل مؤذن في المسجد.

وأضافت "سمر" خلال حديثها، أنه كان ممثلًا بارعًا، فكان يداري قبح أخلاقه وراء التدين، وادعاء المثالية أمام الجميع، وعندما طلبت منه العودة للوظيفية بعد حملي الأول، لتأمين حياة كريمة للطفل، أخبرني أنه يجمع التبرعات من المسجد كل شهر وأنهم سيعيشوا عليها لأنها أكبر من مرتبه بكثير، مما جعلها تعيش في صدمه من تفكيره وكلامه، ورفضت وعندما غضبت لمنزل والدها وصارحتهم بحقيقته كذبوبها، وطلب من والدها عدم تصديقها لأنني تفتعل المشكلات ليلًا ونهارًا، وأنها متطلبة.

وصفته بأنه شيطان يرتدي رداء الملائكة

وبصوت مرتعش واصلت الزوجة حديثها لـ "الوطن"، وحكت تفاصيل من حياتها معه جعلتها تتقن أنه شيطان يرتدي رداء الملائكة، أنه كان يفعل كل شيء محرم بحجة أنه شيخ والجميع يثق به، وأنه كان في المنزل رجلًا أخر يستبح كل شيء، ويعامل أبنائه معامله سيئة، وفرض عليها ارتداء النقاب وأقنعها أنه فرض، وعندما رفضت لقنها علقة موت وقال لها أنها متسيبة، فأرتده ليتوقف عن ضربها وسبها كل يوم بحجة النقاب، وبعد ذلك بدأ يجبرها على إقناع باقي نساء العائلة وأصدقاء بإن يتعففوا ويرتدن النقاب مثلها، ومن ترفض تقطع علاقتها بها.

اتجوز عليها 3 بحجة تستيرهم

والتفت "سمر" حولها في دهشة وقالت لـ «الوطن»، "أنا مش عارفه أزاي وصل بيا الحال وبقيت وافقة في المحكمة قدام أبو عيالي، على الرغم منه أني كنت بكره حياتي معاه بس هو زودها، وراح أتجوز عليا 3 بنات خلال شهرين، بعد 25 سنة، بحجة الدين والشرع الي بيكذب بيهم على الناس طول عمره، وكلهم بنات صغيرة، ولما أتخانقت معاه قالي إنه شيخ وأدرا بالدين وأنه أتجوز الـ 3 لهدف تستير البنات مش أكتر، ولما طلبت الطلاق، قالي إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنا مش هعمل حاجة حرام".

وأنهت «سمر» حديثها لـ «الوطن»، أنها في صدمت كبيرة وأنا أبناءها اعتادوا أن يروا دموعها يوميًا ومن شدة الصدمة أصبحت لا تركز على أي شيء حتي أولادها، ولا تعرف متى ستفوق من صدمتها وتكمل حياتها من أجلهم، فتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1553، وطلبت من القاضي أن يحكم لصالحها وينصفها على زوجها، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.