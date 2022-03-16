«القومي للبحوث» ينصح الحوامل: تناولن الجبن وابتعدن عن الشاي في رمضان

تطرح العديد من السيدات الحوامل والمرضعات سؤالًا عن تأثير الصيام عليهن، وعلى الجنين خلال فترة صيام رمضان، الأمر الذي أجاب عنه المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الحمل يتطلب الكثير من العناصر الغذائية والسوائل للحفاظ على صحة الحامل وصحة الجنين.

تأثير الصيام على صحة الحامل

وأكدت الدكتورة هدى حسين الأستاذ المساعد بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، أن الصيام يؤثر على صحة الحامل أو الجنين، مشيرة إلى أن تأثير الصيام يعتمد على الصحة العامة للأم؛ ومرحلة الحمل؛ والموسم الذي يوجد به شهر رمضان.

وأشارت «حسين» إلى أنه يجب على أي سيدة حامل الرجوع لطبيبها الخاص قبل إقدامها على الصوم، مؤكدةً أن الإسلام يستثني الحوامل والمرضعات من الصيام عندما يشكل مخاطر صحية على أنفسهن وعلى الجنين، لافتة إلى أنه مع ذلك تختار العديد من النساء المسلمات الاستمرار في الصيام أثناء الحمل.

وأكدت الأستاذ المساعد بقسم التغذية، أنه يفضل اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن يوفر الطاقة طوال اليوم لتلبية الاحتياجات الغذائية للأم والجنين، والتي تتمثل في اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، ويجب على المرأة التأكد من أن وجبات السحور والإفطار تحتوي على عناصر غذائية متوازنة مثل الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والألياف.

الجفاف مصدر قلق يجب الانتباه إليه أثناء الحمل

وأوضحت أن الجفاف مصدر قلق يجب الانتباه إليه أثناء الحمل، مناشدة الحوامل بشرب الكثير من الماء «حوالي لترين» أثناء السحور ووجبة الإفطار، وما بينهما وأيضا السوائل الأخرى مثل اللبن و العصائر الطبيعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، مشيرة إلى أنها تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتجنب الإمساك.

وشددت على ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه، والخضروات الطازجة للحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب تناول الأطعمة المالحة والمخللات لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام، إلى جانب الالتزام بما يلي:

- يمكنك الإفطار بثلاث تمرات مع كوب من اللبن أو كوب من العصير الطازج، ليساعد جسمك على استعادة مستويات السكر الطبيعية.

- يمكنك بعد ذلك تناول حساء الدجاج أو حساء الخضار.

- لابد أن تحتوي وجبة الإفطار على الكربوهيدرات المعقدة، لتكون مصدرًا للطاقة مثل الأرز البني والخبز الكامل والبطاطس والبرغل و الفريك، وتحتوي على بروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك.

- تعتبر الخضروات الورقية «الجرجير والبقدونس والخس»، مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الغذائية.

- يجب تناول بعض الخضروات الورقية في وجبة الإفطار.

- يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل البقوليات الفاصوليا السوداء والحمص والعدس والخضروات مثل البروكلي والبازلاء على منع الإمساك.

- لا بُد من تجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان، فالأطعمة التي تحتوي على دهون أكثر تبطئ من عملية الهضم وتزيد من الوزن.

- يجب الحرص على تناول وجبات خفيفة ومغذية بين الإفطار والسحور كالمكسرات «بحجم كف اليد»، والفواكه الطازجة والفواكه المجففة فهي وجبات مغذية وتمدك بالطاقة الكافية لجسمك دون أن تشعرك بالتعب.

- يجب تجنب تناول الحلويات عالية السكر والدهون وتجنب شرب الكافيين مثل الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية.

- وجبة السحور ضرورية جدًا لأنها تساعد على القدرة على الصيام دون تعب وتمدك بالطاقة حتى يحين موعد الإفطار في اليوم التالي.

- تعتبر الأطعمة عالية الطاقة مثل الكربوهيدرات الموجودة في منتجات الحبوب المصنوعة من دقيق القمح الكامل والشوفان والشعير، والألياف الموجودة في الفواكه مثل الموز والفواكه المجففة مثل المشمش، والأطعمة التي تحتوي على البروتين مثل الفول واللبن والبيض، ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي فهي مهمة لوجبة السحور.

- يمكن تقسيم وجبتي الإفطار والسحور على مدار ساعات الإفطار إلى حصص قليلة الكميات، ويجب البعد عن مسببات القلق والتوتر والحصول على قسط مناسب من الراحة والنوم والانتباه جيدًا لإشارات جسمك مثل الإرهاق أو التعب.