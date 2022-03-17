حظك اليوم برج العذراء الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء بعض العيوب أبرزها وما يشتهرون به هو النقد اللاذع لمن حولهم، فلا يعجبهم أحد أو شيء بسهولة وإذا وجدوا ما لا يسرهم وجه انتقاد له دون حسابات، ودائما ما تكون ردود أفعالهم سريعة.

عيوب برج العذراء

يتخذ مولود برج العذراء قراراته بالعقل؛ لذا يعتبره البعض قاسيا في كثير من المواقف، يفضل الروتين الوظيفي، كما أنه شخص عنيد، يرفض أي شيء في حالة عدم اقتناعه به، كما أنه يميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة سريعا ويتراجع عن كثير من القرارات.

حظك اليوم.. برج العذراء مهنيا

حظك اليوم لمواليد برج العذراء، يشير إلى تواجد القمر في برجهم مما يساعدهم على تحقيق النجاح في عملهم ويمنحهم قدرة كبيرة على الإقناع.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، قالت في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن مولود برج العذراء على المستوى العاطفي يتمتعون اليوم بسحر لا يقاوم ويخطفون القلوب.

رجل برج العذراء في الحب

لا يعرف رجل برج العذراء التعبير بسهولة عن مشاعره وحبه، ولكنه دائما ما يعبر عن ذلك بالأفعال أكثر من الأقوال، وعندما يقع في الحب يكون شخصًا مثاليًا مع شريكة حياته ويكون شخصًا مخلصًا جدا ويفضلها على من حوله، ويجعلها في أولى اهتماماته وأولوياته، وتكون علاقته مرحة ولطيفة ويملؤها الحب والود مع شريكته، الذي يتفاهم معها ويشاركها بسهولة كل أمر يخصه على المستوى المهني والشخصي.