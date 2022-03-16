تفاصيل حساب توفير «أولادنا مستقبلنا» من بنك ناصر.. دون مصاريف إدارية

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، إمكانية فتح حساب توفير «أولادنا مستقبلنا»، للأيتام، إذ يعد الحساب الوحيد الذي لا يتم احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية عليه، مثل باقي الحسابات الأخرى، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية.

مزايا حساب توفير «أولادنا مستقبلنا»

أكد بنك ناصر الاجتماعي، وفق تقرير صادر عنه، أن تلك الحسابات تتمثل فيما يلي:.

- منح هذه الحسابات 5. 0% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي للميزانية، ويتم ذلك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية.

- يحق فتح حساب الأيتام للدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو الأفراد.

- يحق فتح حساب الأيتام لكلا من الأسرة البديلة أو كافة المؤسسات.

- يكون البنك هو الأمين وكذلك المفوض على الحساب للطفل اليتيم، أو من خلال جمعيات العمل المدني مثل«الكنيسة والجمعية الشرعية».

تحقيق الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

وقال بنك ناصر الإجتماعى، أنه يعمل على تحقيق الحماية والعدالة الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأيتام، حيث تم توقيع بروتوكول مع الجمعية الشرعية، والاتفاق على فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال الأيتام، بشرط عدم السحب منها إلا بعد بلوغهم 18 سنة.

ولفت البنك إلى أنه تم الإتفاق مع الجمعية الشرعية، بناء على توجيهات وزيرة التضامن، بفتح أكثر من 200 ألف حساب استثماري، بأسماء الأيتام «تحت الطلب»، وذلك بناءًا على الكشوفات المرسلة من الجمعية الشرعية، مؤكدًا أنه يرفق بها شهادات الميلاد كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنه يتم إعفاء كل المبالغ المودعة لصالح هؤلاء الأطفال من كل الرسوم والمصاريف البنكية، اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب، وحتى استردادها، كما يتميز الحساب الاستثماري بالبنك بأعلى عائد تنافسي بمصر، كما سيتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك.