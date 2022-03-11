بنك ناصر يعلن حاجته لشغل 34 وظيفة في القاهرة والمحافظات.. اعرف الشروط

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن حاجته لشغل 34 وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية من الحاصلين على مؤهلات عليا مختلفة وممن يجيدون اللغة الإنجليزية، لسد احتياجات فروع البنك الحديثة المختلفة وإداراته، منوها بعدد من الشروط والأوراق التي يتطلب توافرها للحصول على الوظيفة التي تتطلب قاطني محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدى عبدالرحمن بالعلمين في محافظة مطروح).

وجاء شروط ومستندات بنك ناصر للحصول على الوظائف مصرفى ب ، مهندس ب ، مهندس اتصالات، على مستوى الفروع وإدارات البنك وذلك طبقاً للشروط التي تراها اللجنة لحاجة العمل، والتي ينتهي التقديم إليها في 18 مارس 2022، على النحو التالي:

المهارات والشروط المطلوبة للحصول على الوظائف

- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات / الكليات / الأكاديميات المعتمدة من المجلس الاعلى للجامعات المصرية والجامعات الدولية بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس .

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الجامعية الأعلى .

- أن يكون المتقدم حديثى التخرج .

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي نهائي (بالنسبة للذكور) ، أدت الخدمة العامة او الإعفاء منها (بالنسبة للإناث) .

- أن يكون المتقدم مقيم بالمحافظة طبقاً لبطاقة الرقم القومي السارية قبل تاريخ الإعلان .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

المهارات الفنية:

- إجادة مهارات الحاسب الآلى .

- إجادة مهارات التواصل الاجتماعى .

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

- إجتياز الاختبارات التحريرية المقررة والمقابلات الشخصية على أن تكون الأولوية في إجتياز المرشحين لمجموع الدرجات الأعلى للأختبارين (التحريرى + المقابلة الشخصية).

- سنوات الخبرة يفضل إن وجد.

- النوع ذكور وإناث .

- المؤهل بكالوريوس تجارة، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس اعلام، بكالوريوس هندسة اتصالات، بكالوريوس علوم كمبيوتر .

- التقدير تقدير عام جيد على الأقل وسوف تكون الأفضلية للدرجات والتقديرات الأعلى .

المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة

أما هم المستندات المطلوبة للحصول على الوظائف فجاءت كالتالي:

1ـ صورة شهادة التخرج .

2- صورة شهادة الميلاد مميكنه .

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان .

4ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية او الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور .

5ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العامة او الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

كيفية التقديم لوظائف بنك ناصر

وحسب بنك ناصر فإنه يمكن للأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط المُشار إليها سابقًا التقدم بإرسال صور من المستندات المطلوبة خلال (15) يوم من تاريخ الإعلان ويوضح المتقدم بالطلب عنوانه تفصيلياً وأرقام تليفونية للمراسلة علي البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية الآتية :-

Omnia.Ali@NSB-EG.ComHatem.Samy@NSB-EG.ComNihal.Hassen@NSB-EG.ComMohsen.Mostafa@NSB-EG.Com

وكما نوه البنك إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد للإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أو المستندات المقدمة باليد , أو المقدمة قبل الإعلان .

الأشخاص المطلوبين للوظائف:

- عدد (1) بكالوريوس اعلام .

- عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص مدنى .

- عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا وعلى دراية بأعمال التكيفات .

- عدد (1) بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء قوى وعلى دراية بأعمال التيار الخفيف .

- عدد (2) بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات خريجى جامعة ( القاهرة ، عين شمس ).

- عدد (4) بكالوريوس علوم كمبيوتر خريجى جامعة (جامعة القاهرة ، عين شمس ، حلوان) .

- عدد (1) السن تخصص لغة انجليزية .

- عدد (23) بكالوريوس تجارة موزعين على المناطق الآتية (القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدى عبدالرحمن "العلمين بمحافظة مطروح").