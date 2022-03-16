بنك ناصر يطرح شهادت ادخارية بعائد 11.5% سنويا و12% لكبار السن

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عوائد حسابات التوفير، بالإضافة إلى شهادات الادخار التي يتيحها لكبار السن بعائد سنوي نسبته 12% أو عائد 11.25% شهريًا لمدة 3 سنوات.

الإيداع والسحب في أي وقت دون غرامات

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن حسابات التوفير التي يقدمها البنك «تعد من أوعية الادخار الجاذبة للعملاء»، بسبب إمكانية الإيداع والسحب في أي وقت دون غرامات أو خصومات، إضافة إلى العائد التنافسي الذي يقدمة البنك، حيث قام البنك في العام المالي 2021- 2022، بمنح عائد 8%، وذلك بعد تسويه إيرادات العام.

عائد 8% لحسابات التوفير بـ«بنك ناصر»

وأوضح عشماوي، في بيان، أن 8% يعد أعلى عائد بالسوق المصرفية، لافتا إلى أن حساب التوفير المتاح أمام كل العملاء، يجري فتحه اعتبارًا من سن 16 عامًا بحد أدنى 500 جنيه، ويجري احتساب العائد بداية الشهر التالي لإيداع النقود.

ويمكن الاقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل الرواتب والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل، بجانب إصدار بطاقة صرف آلي «ميزة الذكية» لكافة العملاء، والتي يمكن استخدامها في عمليات الصرف النقدي من منافذ البنك وماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات، بالإضافة إلى عمليات المشتريات من خلال التجار، وكذلك المدفوعات الحكومية من خلال نقاط التحصيل الحكومية والخدمات المصرفية المتنوعة وفق البيان.

حساب توفير «أولادنا مستقبلنا» للأيتام

وأضاف البيان أن البنك يتيح حساب توفير «أولادنا مستقبلنا» الذي يعد الحساب الوحيد الذي لا يتم احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية مثل باقي الحسابات الأخرى، وذلك في إطار دعم المسؤولية المجتمعية.

وهذه الحسابات تحصل على 5. 0% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك، بعد الاعتماد النهائي للميزانية، وفقًا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، ويحق فتح حساب الأيتام لكل من الأسرة البديلة أو كل المؤسسات والدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو الأفراد، بحيث يكون البنك هو المفوض والأمين على الحساب للطفل اليتيم أو من خلال مؤسسات وجمعيات العمل المدني، مثل الكنيسة والجمعية الشرعية.

أنواع الشهادات الادخارية من بنك ناصر

وأكد عشماوي على أن بنك ناصر يقدم باقات من الشهادات الادخارية الاستثمارية متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء، وجرى تقسيمها تقسيمًا نوعيًا طبقًا لمعيار السن والنوع وطبيعة العمل، وطبقًا لاحتياج الدعم المجتمعي.

وطرح البنك شهادة «رد الجميل» للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن بأعلى عائد في السوق المصرفية 12% سنويًا أو بعائد 11.25% شهريًا لمدة 3 سنوات، إضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويًا أو 10.25% شهريًا، وتبدأ قيمة الشهادة من 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليوني جنيه.

مليارا جنيه قيمة محفظة شهادة «رد الجميل»

وأشار بنك ناصر إلى أن محفظة «شهادة رد الجميل» وصلت إلى مليارين و780 مليون جنيه، كما يتيح البنك شهادت ادخارية بعوائد لأجل 3 سنوات بعائد 11.5% سنويًا أو بعائد 11% شهريًا. كما طرح البنك شهادة «إيد واحدة» للأطباء والصيادلة وكل العاملين في المجال الطبي بعائد 10.75% سنويًا.

وأوضح أن كل الشهادات يجري احتساب العائد لها من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقًا للقواعد التي يقرها البنك.