«التعليم» تنتهي من تدريب معلمي القاهرة والشرقية وأسيوط للترقي غدا

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، من تلقي طلبات المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021 وتدريب معلمي محافظات «القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة»، عن بعد، عبر المنصة الرئيسية «منصة المعلم»، للحصول على شهادة الصلاحية للترقي، من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

السبت.. بدء تدريب معلمي المرشحين للترقي في أسوان وسوهاج

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيبدأ يوم السبت المقبل، تدريب معلمي المرشحين للترقي في محافظات (أسوان وسوهاج) ولمدة 3 أيام، على أن تنتهي يوم الاثنين 21 مارس، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة إلى إن الأكاديمية المهنية للمعلمين، صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020- 2021، وفقًا للحقائب التدريبية للمتخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أنه يتم التسجيل على رابط المنصة الرئيسية «منصة المعلم».

وطالبت الوزارة المعلمين المرشحين للترقي، بالالتزام بجدول المواعيد المحددة للمعلمي بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين للتسجيل والتدريب.

ووجهت وزارة التعليم، بضرورة قراءة الإرشادات الخاصة بالتسجيل، قبل الدخول على المنصة الرئيسية منصة «المعلم»، وتحري الدقة في كتابة البيانات أثناء التسجيل، وأن تكون البيانات طبقا لصحيفة الأحوال الإلكترونية الخاصة، إلى أنه في حال وجود أي صعوبات يجرى التواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته.

مواعيد تدريب المعلمين المرشحين للترقي

ولفتت الوزارة، إلى أن آخر موعد للتسجيل لتدريب المعلمين للحصول على شهادة الترقي، 27 مارس المقبل، بتدريب معلمي «معلم ومعلم أول»، و«معلم أول أ، ومعلم خبير» محافظة المنيا كالتالي:

- تدريب معلمي محافظات أسوان وسوهاج من يوم السبت الموافق 19 مارس حتى الاثنين 21 من الشهر ذاته.

- تدريب معلمي محافظات كفر الشيخ وبني سويف من يوم الثلاثاء 22 مارس حتى يوم الخميس التالي.

- تدريب معلمي محافظة المنيا من يوم الجمعة 25 مارس حتى الأحد التالي.