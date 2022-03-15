أماكن وعناوين المدارس المصرية اليابانية بمصر 2022- 2023: التقديم من النهاردة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن المدارس المصرية اليابانية في مصر، والتي سيتمّ افتتاحها العام الدراسي المقبل 2022- 2023، والتي بدأ التقديم بها اليوم الثلاثاء 15 مارس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي عدد المدارس في مصر بلغ 52 مدرسة على مستور الجمهورية في 26 محافظة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن المدارس المصرية اليابانية في مصر وعناوينها بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية وهي كالتالي:-

أماكن المدارس المصرية اليابانية بمحافظة القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.

(زهراء مدينه نصر مرحلة الـ 4000 - مساكن الضباط - مدينة نصر - القاهرة).

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.

(القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابه المتحجرة).

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1

شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينه الشروق.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2

مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3

مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

المدارس اليابانية بمحافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحي 11.

- المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

الحي 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

-المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث- بالسادس من أكتوبر.

• قسم أول أكتوبر- شياخة الحي الثالث – السادس من أكتوبر

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر.

مساكن دهشور أمام المركز الطبي‏- السادس من أكتوبر.

المدارس بمحافظة القليوبية

- المدرسة المصرية اليابانية ببنها

قسم أول الجزء الجنوبي بنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور

مدينة العبور الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

المدارس اليابانية بالإسكندرية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه.

آخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة أمام شركة ادفينا ميدان عبدالوهاب الرأس السوداء.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب

الحي السكنى الأول أمام قصر ثقافة برج العرب

-المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)

الإسكندرية برج العرب الجديدة الحي الثاني خلف مدرسة الشهيد مهيد الرسمية.

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى

قرية الشعراوي- حوش عيسى - البحيرة.

محافظة دمياط

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة

مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر.

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ

قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر

طريق ميت غمر القاهرة – أرض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد

محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.

جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين.

- المدرسة المصرية اليابانية تمي الأمديد.

قرية الربع - تمي الأمديد.

محافظة الشرقية

- المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر.

مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)- الزعاقة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق قسم ثاني الزقازيق

حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

-المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1)

المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2)

مجاورة 72 العاشر من رمضان.

محافظة الغربية

- المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية.

شارع الصياد بجوار إدارة شرق المحلة الكبرى.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا

آخر مجمع الجلاء التعليمي.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود

سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

كفر الشيخ

المدرسة المصرية اليابانية بيلا قرية إبشاي - مركز بيلا.

محافظة المنوفية

- المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا

قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوي.

محافظة السويس

- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس.

السلام 1 بجوار سور الجامعة وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

محافظة الإسماعيلية

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - الكيلو 7- أرض فيديكو.

بورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد

تقاطع شارع العبور وأسوان امام معمل البرج - حى العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد

بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

شمال سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش مدينة العريش.

حي تقسيم ثاني العريش.

جنوب سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء

حي النصر - طور سيناء 39.

-المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

بجوار ارض الجمعية للبناء والإسكان أمام جامعة الملك سلمان حي النور - شرم الشيخ.

الفيوم

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم.

طريق أسيوط الغربي 41.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس.

مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

أسيوط

المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة

أسيوط الجديدة - ابني بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

المنيـــا

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.

المنيا الجديدة- الحي الخامس.

بني سـويف

المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة

بني سويف الجديدة الحي الرابع.

قنـــا

المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.

قنا مساكن عثمان خلف نادي طلائع مينا

سوهاج

المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج ساحل طهطا - طهطا.

أسوان

المدرسة المصرية اليابانية الرديسية

الرديسية قبلي - مركز إدفو.

- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد

امتداد العقاد بجوار نيابة المرور.

البحر الأحمر

- المصرية اليابانية بالغردقة.

أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

- المصرية اليابانية بالغردقة

2 تقسيم النور - الأحياء.

الوادي الجديد

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد الخارجة

بجوار مركز الإشعاع الحضاري.

مرسى مطروح

المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح حي الكيلو 7.