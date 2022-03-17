«القاهرة» تستعد لإقامة 30 معرضا وشادرا لتوفير السلع لمحاربة الغلاء

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة والأحياء، بالتعاون مع الغرفة التجارية، تعمل على إطلاق نحو 30 معرضا للسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، قبل دخول شهر رمضان، ومن المقرر استمرارها لما بعد الشهر الكريم.

تشجيع المبادرات لتوفير السلع

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك المعارض ستغطي كل أحياء القاهرة، للوصول للمواطن في أي مكان، وتوفير السلع له بأسعار مناسبة، في ظل توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات الدولة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة، تعمل على تشجيع أى مبادرة من السلاسل التجارية والمحلات والجمعيات ورجال الأعمال، لتوفير السلع بأسعار مناسبة لخدمة المواطن.

وأكد أن المحافظة تتواصل مع كل الجهات المختصة، من أجل إتاحة كل السلع قبل رمضان بأسعار مخفضة، من السكر والزيت والفول والسمن والمكرونة والأرز والبلح، ولوازم الأسرة وغيرها من السلع.

شكاوى المواطنين

أوضح أن محافظة القاهرة، دعت المواطنين للابلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات، مخصصة الخط الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار والسلع، إذ سيجر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلا عن التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، لشن حملات متواصلة لمحاربة الاحتكار والغلاء، والعمل على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق وتوافرها.

معارض ثابتة ومتحركة

كما لفت إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على التوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء، لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وفى سياق متصل، يواصل نواب محافظ القاهرة، التنسيق مع الأحياء، لمناقشة ومتابعة الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك، ودراسة تخصيص أراضي وأماكن لإقامة شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كما شدد على رؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف الحملات الدورية، بالتنسيق مع إدارة التموين والطب البيطري، للمرور على منافذ والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مع متابعة إنشاء شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (معا ضد الغلاء).

وشدد على التنسيق بين الأحياء والطب البيطري والتموين، لمتابعة الحملات على المحلات التجارية والجمعيات التعاونية والسوبر ماركت، لمراجعة أسعار السلع الغذائية، وتاريخ إنتاجها لمحاربة السوق السوداء، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.