تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل لسرقة هاتفه بالعاشر لـ14 مايو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، قبل قليل، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفل، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بغرض سرقة هاتفه «الآيفون»، إلى جلسة 14 مايو المقبل.

عقدت المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بقتل طالب وسرقة هاتفه

تعود أحداث القضية رقم 4831 لسنة 2021 جنايات أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 1972 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بضبط كل من «عبد الرحمن م. ر.»، 22 سنة، طالب، مقيم بالمجاورة 12، و«سويلم ص. س.»، 18 سنة، خفير خاص، مقيم بالمجاورة 13، و«عمرو س. م.»، 22 سنة، طالب، مقيم بالمجاورة 14، لأنهم في يوم 13 سبتمبر 2021 أقدم المتهمان الأول والثاني على قتل المجني عليه الطفل «محمد هـ. م.»، 16 سنة، مع سبق الإصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

المتهمان الأول والثاني استدرجا الطفل إلى محل الواقعة

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على أن المتهمين الأول والثاني استدرجا الطفل المجني عليه إلى مكان الواقعة، بعيداً عن أعين الرقباء، وما إن ظفرا به، حتى قام الأول بالإطباق على رقبته خانقاً إياه، وقام الثاني بشل حركة المجني عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وما إن غاب عن الوعي، حتى انهال عليه الأول بأداة «حجر»، للتأكد من وفاته، وقاما بسرقة هاتفه ماركة «آيفون».

إخفاء هاتف المجني عليه والتستر على الجناه

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، حال علمه بكونه متحصلاً من جناية القتل، وأعان مرتكبيها على الفرار من وجه القضاء، بان أخفى أدلة الجريمة، متمثلة في الهاتف المحمول.