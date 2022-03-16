فحص 1294 مريضاً ضمن قافلة طبية لجامعة طنطا بقرى بسيون (صور)

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة في قرية «كوم النجار»، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية لأبناء القرية، وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

زيادة القوافل الطبية لجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، تقرر زيادة عدد القوافل التنموية الشاملة، التي تطلقها الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجاً خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالمشاركة الإيجابية للطلاب في القوافل الطبية والتنموية، ومساهماتهم في استقبال وتوجيه المترددين عليها، لضمان الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ودعم مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأوضح الدكتور محمود ذكي أن جامعة طنطا تسعى، من خلال قوافلها الطبية، إلى دعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم، عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 1294 مواطناً بالمجان، من أهالي القرية.

مواد غذائية للأسر المحتاجة

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة الشاملة ساعدت أيضاً في محو أمية 15 مواطناً، بالإضافة إلى قافلة أخرى زراعية وبيطرية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالغربية، وقافلة توعوية لكلية التمريض، كما تم توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي.

تحويل 76 مريضاً لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، أنه تم تحويل 76 حالة لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة، في تخصصات العظام والأنف والاذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد.

وأضاف أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.