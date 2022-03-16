النقض تؤيد حكم تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه لصالح الطيار أشرف أبو اليسر

رفضت محكمة النقض منذ قليل، الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان، على قرار إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

خلاف بين رمضان وأبو اليسر

بدأت قصة الخلاف بين محمد رمضان و«أبو اليسر»، إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص الموجودين الذي قال: «محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي».

وقال محمد رمضان في الفيديو: «إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق طيارة، ثقة في الله نجاح».

تعويض 6 ملايين جنيه

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أصدرت حكمًا بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قبل أيام من وفاته، بمبلغ 6 ملايين جنيه، بسبب صور نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الطيار الراحل، إذ تسببت هذه الصورة في أضرار لحقت به وبأسرته.

وذكرت الدعوى أن «رمضان» استغل صورة موكله للترويج لنفسه عبر نشر فيديو كليب لأغنية أطلق عليها «مش بتفتش في المطار» مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي داخل قيادة الطائرة ما تسبب في أضرار جسيمة مالية وأدبية له.