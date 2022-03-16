محمد رمضان يتجاهل حكم تغريمه 6 ملايين جنيه لـ«الطيار المفصول» ويعلن عن حفله الجديد

تجاهل الفنان محمد رمضان، قرار محكمة النقض، رفض الطعن المقدم منه على إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض لورثة الطيار أشرف أبو اليسر، مُعلنًا عن موعد حفله المُرتقب بالمملكة العربية السعودية.

«أقوى حفلة في جدة»

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور حفله الجديد، مُعلقًا عليه بقوله: «بإذن الله.. السبت ٢٦مارس.. أقوى حفلة في جدة وافتتاح الحدث العالمي فورمولا وان».

محمد رمضان ينافس في رمضان بمسلسل المشوار

وفي سياق متصل، يُشارك الفنان محمد رمضان، في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم المشوار، يتعاون فيه لأول مرة مع الفنانة دينا الشربيني، وكذلك المؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

وتصدر البرومو الدعائي لمسلسل المشوار، محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرحه، حيث ظهر فيه بطل العمل، بصورة مُختلفة ومتميزة، إذ أشار قطاع كبير من الجمهور، إلى بصمة المخرج محمد ياسين.

ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني، كل من عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد مجدي، وندى بسيوني، وخالد كمال، وأحمد سعيد عبد الغني وخالد أنور.

تعرف على تفاصيل أزمة محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

وكانت أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قد بدأت بعد نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيها سويًا من داخل كابينة الطائرة، حيث قال مصور الفيديو: ««محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي»، الأمر الذي تسبب في هجومٍ شديد على رمضان، بجانب تدخل وزارة الطيران وقرارها بفصل أشرف أبو اليسر.