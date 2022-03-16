أسعار القمح 2022 قبل شهر من بدء موسم الحصاد.. الإردب يصل لـ885 جنيها

قرارات عديدة اتخذتها الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، وكان من أبرزها إعلان أسعار توريد القمح، ما جعل المواطنين يبحثون عن أسعار القمح 2022، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد سعر توريد القمح بعد الموافقة على صرف الحافز الاستثنائي للتوريد والنقل، ويأتي ذلك بالتزامن مع موسم حصاد القمح في يوم 15 أبريل الجاري.

أسعار القمح 2022

واستعدادا لموسم حصاد القمح والذي يبدأ 15 أبريل الجاري، يتساءل الكثير من المهتمين بشراء القمح عن أسعار القمح 2022، خاصةً بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووصل سعر القمح إلى 350 جنيها للطن الواحد، بعد مطالبات عديدة من المزارعين برفع سعر توريد القمح، حدد على إثرها مجلس الوزراء أسعار القمح وتوريده في قرار صدر اليوم الثلاثاء.

أسعار توريد القمح 2022

وحرصت الحكومة المصرية على تحديد سعر توريد القمح بعد الموافقة على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها، بينما جاءت أسعار توريد القمح كالتالي:

- وصل سعر الإردب والذي يصل وزنه إلى 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط لسعر 865 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الإردب والذي يصل وزنه إلى 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط، وصل سعره إلى 875 جنيها.

- فيما وصل سعر الإردب والذي يصل وزنه إلى 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ليصل إلى سعر 885 جنيها.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين أصدرت قرارا قبل ساعات يفيد بإلزام جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح تسليم جهات التسويق الحكومية جزء من المحصول الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم الإردب للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري.