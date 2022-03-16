«سولاريس» السويسرية تعلن وقف تسويق القمح الروسي بسبب الحرب بأوكرانيا

قالت شركة «سولاريس كوموديتيز» السويسرية، إحدى أكبر مصدري القمح الروسي، إنها أوقفت معاملات جديدة للقمح، وذلك في رسالة لشركائها التجاريين، موضحةً أنها ستركز جميع الأنشطة المستقبلية على الأصول غير الروسية، كونها خاضعة للسوق السويسري.

يأتي ذلك في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي، بعدما شنت موسكو حربا على جارتها أوكرانيا، ووصفتها بـ«العملية الخاصة التي لا تستهدف احتلال الأرض».

ضغوطات على الشركات التجارية الأجنبية المتعاملة مع روسيا

وأكد بيان الشركة السويسرية الضغوط على الشركات التجارية الأجنبية المتعاملة مع روسيا، في وقت تمثل روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وخُمس التجارة العالمية في العام التسويقي 2020-2021.

مخاطر الشحن البحري أدى لزيادة تكلفة التأمين

وأدت تلك المخاطر التي يتعرض لها الشحن البحري إلى زيادة تكلفة التأمين، في حين أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حدت من قابلية تحويل الروبل الروسي، وأثنت البنوك عن تقديم خطابات الاعتماد.

وقالت الشركة السويسرية، إنها ستحترم العقود الموجودة مسبقًا لعملائها، إلا أن أنشطتها المستقبلية ستركز على الأصول غير الروسية، مثل الأرجنتين وأستراليا.

تصدير 4.4 مليون طن من القمح

وسبق أن كانت الشركة السويسرية، في شراكة إستراتيجية مع شركة «ديميترا» القابضة الروسية العاملة في مجال تصدير الحبوب والخدمات اللوجستية، والتي تمتلك VTB Bank وهو أحد البنوك الخاضعة للعقوبات الغربية، إذ لديها حصة 45% من البنك، وصدرت 4.4 مليون طن من القمح في العام التسويقي 2021-2022، أو نحو 12% من 37.6 مليون طن متري في روسيا.