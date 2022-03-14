عمرو دياب وابنه في أغنية جديدة.. «الهضبة» يدرس طرحها خلال رمضان

علمت «الوطن» أن الفنان عمرو دياب يفكر جديًا في طرح أغنيته التي سجلها مع ابنه عبد الله الذي تواجد، خلال الفترة الماضية، في القاهرة خلال شهر رمضان المقبل، ليكون ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى.

اجتماع عمرو دياب لتحديد موعد الإعلان

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، أنّ الفنان الكبير عقد عدة اجتماعات مع شركة الاتصالات، خلال الأيام الماضية؛ ليضع تصور الأغنية وعرضها من عدمه خلال الشهر الكريم.

عمرو دياب سجل الأغنية في يناير الماضي

الأغنية سجلها دياب، خلال نهاية شهر يناير الماضي مع ابنه في أحد استوديوهات الصوت بالقاهرة، وصور نجله مشاهدها خلال تواجده بالقاهرة في الإجازة السنوية التي يقضيها في القاهرة.

على صعيد آخر، أعلن عمرو دياب مؤخرًا عن عودته للعمل من جديد مع الفنان حميد الشاعري، ولكنه لم يكشف بعد عن تفاصيل ذلك العمل الذي من المتوقع أن يكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

عمرو دياب كان قد تعاقد مؤخرا مع منصة «أنغامي» لعرض أغنياته عليها بشكل حصري بعد أن قام بحذفها من قناته باليوتيوب، من أجل الترويج من جديد لأغنياته القديمة والحديثة، ومن المقرر أن يعلن دياب، خلال الأيام المقبلة، عن مشروع غنائي جديد يحمل اسم «صولا».

يذكر أن آخر أغنيات دياب التي طُرحت هي أغنية «خلي الحجر ينطق» التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر.

كان دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا في القاهرة، منتصف الشهر الماضي، وقدّم فيها عشرات الأغنيات القديمة والحديثة ووعد جمهوره بطرح الألبوم في أقرب وقت.