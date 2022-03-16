تخصيص 3 أرقام للإبلاغ عن شكاوى الغلاء ونقص السلع بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص 3 أرقام لتلقي الشكاوى الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن 114، إضافة إلى أرقام 3356397، 3356240.

وشدد محافظ محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما أهاب بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات على الأرقام المخصصة للشكاوى، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

حملات رقابية مكثفة على الأسواق في البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة، على مدار الأيام الماضية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والغش والتدليس، إضافة إلى مراقبة مدى الانضباط والالتزام بالأسعار المحددة.

كما نفذت إدارات التموين بمختلف المدن والمراكز حملات مكبرة، أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 53 طن مواد غذائية محجوبة عن التداول

وأسفرت الحملة، التي نفذتها مديرية التموين، اليوم الأربعاء، عن ضبط 36 طن سمن، و6 طن زيت طعام، وعدد 11.5 طن دقيق فاخر، و65 كرتونة زيت تمويني مدعم، و240 كيلوجرام أرز تمويني مدعم، داخل أحد المخازن، بغرض احتكارها وحجبها عن الأسواق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين.

وشنت إدارة تموين دمنهور حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان دقيق مدعم، قبل طرحها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة داخل الأسواق، وذلك من خلال شن حملات رقابية بشكل مستمر على مدار اليوم.