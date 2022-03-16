طقس البحيرة اليوم.. تحسن نسبي وغيوم والعظمى تسجل 16 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، تحسنا نسبيا في حالة الطقس، ويتمثل ذلك في سطوع أشعة الشمس على المدن والمراكز، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من الصقيع وسقوط الأمطار خلال الأيام الماضية، لاسيما على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

حالة البحر ودرجات الحرارة المتوقعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء، طقسا مائلا للبرودة نهاراً، باردا على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، فضلا عن تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 16 درجة مئوية، والصغري 9 درجات.

رفع درجة الاستعداد

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة حالة الطقس السيئ، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتساقط الأمطار، وتم نشر معدات الشتاء في الشوارع والميادين، وعددها 1260 معدة، لرفع تراكمات المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما شدد «آمنة» على عقد لغرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، لتلقي شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار لسرعة رفعها، مشددا على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية حفاظا على سلامة المواطنين لاسيما مع الرياح الشديدة.