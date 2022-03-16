احتفاء من المواطنين بمبادرة الداخلية «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة بمشاركة «أمان»

تواصل مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى المواطنين في جميع المناطق، بخاصة الفئات الأشد احتياجا، لتوفير السلع لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة لتخفيض الأعباء عنهم، فالمرحلة الثانية والعشرين من المبادرة التي أطلقتها وزاره الداخلية بحلول شهر رمضان المبارك تحركت قوافلها للمواطنين في الميادين والشوارع ليستفيدوا من التخفيضات في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من السلع الأساسية.

منظومة أمان تشارك في مبادرة كلنا واحد

ومن ضمن السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، يوجد منها الكثير في الأحياء ذات الطابع الشعبي، لذا تمثل المبادرة أهمية كبيرة للمواطنين بها، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير على السلع الاستراتيجية في إطار المبادرة، في ظل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، كما تشارك منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة من خلال طرح المنتجات في منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة للمواطنين.

آراء المواطنين حول مبادرة كلنا واحد

وقال أحد المواطنين عن المبادرة: «الأسعار هنا أرخص من برة، بصراحة الرئيس بيعمل حاجة حلوة، بصراحة الله يباركله»، فيما قال آخر: «والله مبادرة جميلة من سيادة الرئيس، الله يجزيه عنا خير، حاسس بينا وبالشعب، يا ريت يكتر من الحاجات دي خاصة لدى الفلاحين، بنحتاج كتير زي كدة، الأسعار رخيصة هنا يا ريت كدة على طول، بعيدة عن جشع الناس»، فيما قال آخر: «الرئيس الله يبارك له بجد خفض الحاجات زي الأول، حاجات بأسعار من شهرين أو ثلاثة».

الداخلية تخفف الأعباء عن المواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد

وحرصت الوزارة، بالاتفاق مع كبار التجار والموردين، على إقامة شوادر ومنافذ في أماكن محددة تم اختيارها بعناية لضمان استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بها من جميع الفئات خاصة الأشد احتياجا، وهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في انتهاجها كافة السبل للوصول إلى المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فيما قال أحد المواطنين: «شكرا يا سيادة الرئيس على اللي إنت بتعمله معانا، متشكرين جدا، والله يقويك، فيه حد ورانا، بينزلنا الأسعار، وفيه محاربة للجشع والتجار».

سلع مخفضة لأهالي حي الأسمرات

وفي مبادرة «كلنا واحد»، وفرت الوزارة عبوات تحتوي سلعا أسعارها مخفضة للمواطنين قاطني حي الأسمرات، في إطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة، إذ علق أحد المواطنين: «يوم حلو إن شاء الله عشان الرئيس بعت لنا ياميش رمضان، كل سنة وإنتو طيبين، نشكر الرئيس أنه مش بينسانا دائما ويساعدنا في كل المناسبات وكل سنة وهو طيب، بمناسبة شهر رمضان، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله كل خير».

وقال أحد المواطنين: «مبادرة كويسة جدا ونشكر سيادة الرئيس، والأسعار كلها حلوة ورخيصة، الأسعار دي كويسة لينا وبنستناها على طول ونستنى التخفيضات دي دائما، بيبقى فيه فرق في الأسعار، بتفرق معانا في البيت، الأسعار اللي بره غالية، والمبادرة بتفرق معانا في البيت، كل حاجة فيها كويسة، لما بنعرف إن فيه مبادرة من وزارة الداخلية والرئاسة بنيجي نجري عشان بتفرق معانا كتير أوي في الأسعار، بالأمانة بنشكر وزارة الداخلية والرئيس على اللي هو بيعمله معانا».