الداخلية تطلق المرحلة 22 من «كلنا واحد» بتخفيضات 60%

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، لمدة 30 يوما، وتبدأ اعتبارا من الغد وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

993 فرعا تشارك في «كلنا واحد»

وأوضحت الوزارة، أنّ المبادرة تنطلق بعدد من فروع السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد من السرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا، التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

تحفيضات على السلع في «كلنا واحد»

وبحسب الوزارة، تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).