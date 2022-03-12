تفاصيل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع بتخفيضات 60% استعدادا لرمضان

أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الأم، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية ًفي تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة ًفي رفع العبء عن كاهل المواطنين.

خصومات 60% بمبادرة «كلنا واحد»

اتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة ثلاثين يومًا، اعتبارًا من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعًا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة، لخصومات 60%.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر توافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع مسئولى السلاسل والكيانات التجارية والموردين لإنشاء سرادق رئيسي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، وأيضًا 11 سرادقًا فرعيًا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية)، وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع.

الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية

كما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، من خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية» بالمناطق الأكثر أحتياجًا، التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

من جانبها، تشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حملات تموينية لمراقبة الأسواق

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.