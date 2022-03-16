انطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع للجمهور بتخفيضات تصل 60%

انطلقت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، لمدة ثلاثون يومًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، حتى 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية.

تنظيم سرادق في الميادين والشوارع الرئيسية

من المقرر ضخ كميات من السلع في السرادقات بالميادين، والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة «منافذ أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

طرح منتجات في كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى 60%

وتتميز مبادرة «كلنا واحد» بتوافر السلع بجودة عالية، وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.