3.6 مليون فدان إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه بعد 35 يوما، يبدأ جني محصول القمح المحلي في مصر، مؤكدا أن الحكومة كانت سباقة من خلال إعلان سعر القمح في نوفمبر الماضي قبل الموسم الحالي ليصبح السعر 820 جنيها، مع تحديد خرائط زراعة القمح حسب قدرة كل محافظة، مبينا أنه تم زيادة 240 ألف فدان مزروعة وبلغ الإجمالي 3 ملايين و656 فدانا هذا العام.

زيادة المساحات المزروعة بالقمح

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك توسعا أفقيا في المساحات المرزعة، موضحا أنه تم استخدام الأصناف عالية الإنتاج.

وأكد أنه سعد بقرار الدولة بإضافة حافز لتوريد محصول القمح سعره 65 جنيها لتصبح الزيادة 165 للأردب الواحد، مشيرا إلى أن هذا يعتبر حافزا وتسعيرا مرضيا للفلاح، لافتا إلى وجود أماكن قريبة من الفلاح لسهولة التوريد، بجانب زيادة الصوامع الخاصة بتجميع القمح لتكون المساحات التخزينية آمنة.

بداية توريد القمح في أبريل المقبل

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن وزير التموين أعطى أوامر ببداية توريد القمح في الأول من أبريل للأماكن المعدة لاستلام القمح، موضحا أنه صدر قرار بتوريد 12 أردب لكل فدان قمح، وهذا قرار جيد للحكومة المصرية للحفاظ على سعر رغيف العيش، مؤكدا أنه رغم رفع سعر الأردب إلا أن الخبز لا يزال يحتفظ بسعره الحالي.