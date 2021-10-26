رصد مخالفات نقص وزن رغيف العيش خلال حملة مكبرة على مخابز دمياط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط، من حملاتها بمختلف المناطق بالمحافظة، حيث أسفرت الجهود التي نفذتها على مدار ثلاثة أيام متتالية عن تحرير 66 محضرا.

رصد مخالفات نقص رغيف الخبز وبيع لحوم مكشوفة

وتضمنت المحاضر مخالفات تم رصدها للمخابز وذلك لنقص وزن رغيف الخبز، إلى جانب ما تم ضبطه من مخالفات بالأسواق، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع لحوم مكشوفة وغش تجارى، وكذلك عدم وجود شهادات صحية، وأيضاً بيع بأزيد من الأسعار المقررة ورصد موزع للغاز بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، كما تستمر المديرية فى تنفيذ هذه الجهود لضبط المنظومة، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنظومة التموينية والمتابعة المستمرة على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز.

يذكر أن مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة قاموا أمس، بالمرور على 45 منشأة، منها 20 منشأة تدار بدون ترخيص، و2 منشأة بها خطورة داهمة على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها جميعا، وتم تحرير 50 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، بجانب إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة تالفة و50 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

كما تم سحب 150 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى، وأيضا 20 عينة أسماك طازجة متنوعة لفحصها بمركز الرصد البيئى بالجيزة للفحص لبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والطفيليات الضارة للوقوف على مدى جودة الأسماك الطازجة الموجودة بالأسواق.