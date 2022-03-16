انخفاض سعر زجاجة الزيت 6 جنيهات في بورسعيد.. والغضبان: كل السلع متوفرة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن كل السلع الغذائية متوفرة في أسواق المحافظة، وأن هناك جهود مكثفة من مباحث التموين تنفذ جولات بشكل مستمر، وتحرر محاضر بعد ضبط التجار الذين يعملون على تخزين السلع الغذائية وحجبها عن الأسواق.

الغضبان يوجد منافذ تدشنها المحافظة من أجل توفير السلع وبأسعار منخفضة

أضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المحافظة بها مصانع للزيت، ويصل فارق زجاجة الزيت التي تباع على مستوى المحافظة أقل بـ6 جنيهات عن أسواق الجملة، كما يوجد منافذ تُدشنها المحافظة من أجل توفير السلع وبأسعار منخفضة، بخلاف منافذ «أهلا رمضان»، والذي شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، «الكل أشاد بخفض الأسعار».

الغضبان سعر البصل بالمحافظة 1.25 جنيه.. والطماطم بـ4 جنيه

أوضح أن سعر البصل في المحافظة يباع بسعر 1.25 جنيه، فيما يصل سعر كيلو الطماطم بـ4 جنيه، وهو سعر الجملة، «ده سبب أن كل أهالينا في المحافظة بقوا في إقبال منقطع النظير على المعارض التي دشنتها المحافظة لبيع المنتجات بسعر الجملة» ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 رمضان، يعقبه تحويله إلى معرض «أهلا بالعيد»، وسيكون به ملابس وكحك العيد.

وتابع: «كل السلع متوفرة في السوق وعندنا تميز في رغيف الخبز، مؤكدًا أن بورسعيد هي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية اللي تطبق منظومة التحول الرقمي واستخدمناه في الخبز، بالإضافة إلى الرقابة التموينية على كل المخابز اللي عملت سيطرة عظيمة، بجانب جودة الرغيف اللي يشيد بيها القاصي والداني».