البنك الزراعي يمول مشروعات أبناء بورسعيد الزراعية.. بالبطاقة الشخصية

أعلن البنك الزراعي المصري تقديم تمويلات خاصة بمشروعات التنمية الزراعية، بجانب دعمه لتمكين المرأة في بورسعيد، ومن بينها إهداء 3 جرارات لمحافظة بورسعيد لخدمة مزراعي سهل الطينة، بالإضافة إلى برامج قروض زراعية بفائدة 5 % لتحفيز أبناء المحافظة على الإنتاج.

كما شهدت محافظة بورسعيد إقبالا كبيرا من المرأة على قرض «باب زرق» خلال معرض الحرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب.

ويكثف البنك الزراعي المصري من جهوده في محافظة بورسعيد من أجل تمويل مشروعات التنمية الزراعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب.

البنك الزراعي يدعم مبادرة بورسعيد زراعية لاستغلال 150 ألف فدان

وقرر البنك الزراعي المساهمة في دعم مبادرة «بورسعيد زراعية» التي أطلقتها الدولة لتنويع النشاط الاقتصادي في المحافظة، من خلال استغلال المساحات القابلة للزراعة التي تزيد عن 150 ألف فدان، من خلال توفير التمويل لصغار المزارعين بمنطقة سهل الطينة وجنوب بورسعيد بتسهيلات وعائد بسيط 5%، للتحفيز على الإنتاج ودعم مشروعات المزارعين.

برنامج باب رزق

أطلق البنك الزراعي المصري برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق» في المحافظة، لدعم وتمكين المرأة البورسعيدية والشباب من خلال توفير قرض باب رزق بتسهيلات كبيرة لتحفيزهم على العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية لأصحاب الحرف وصغار التجار.

فيما أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على دعم مصرفه للنشاط الزراعي والاقتصادي في محافظة بورسعيد، عبر إتاحة الدعم والتمويل اللازمين للمشروعات الزراعية الإنتاجية، والقروض الممولة للإنتاج الزراعي والميكنة بفائدة 5% بأسرع وأسهل الإجراءات.

مبادرة بورسعيد زراعية

وأثنى فاروق على جهود اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتحقيق مبادرة بورسعيد زراعية، مشيراً إلى أن لقاءه به للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، لبحث التعاون في كافة المجالات الخاصة بتقديم الدعم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل والأنشطة المتعلقة بالزراعة، وتقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية.

وأهدى البنك الزراعي المحافظة 3 جرارات زراعية حديثة لدعم منظومة الميكنة الزراعية في منطقة سهل الطينة، على أن تقوم المحافظة بتشغيلها لحساب المزراعين، لتوفير الميكنة الزراعية بأقل تكلفة، كما تم الاتفاق بين البنك والمحافظة، على توفير مركزين لمزارعي المحافظة للحصول على القروض والسلف الزراعية المقدمة من البنك الزراعى بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي لمجلس مدينة بورفؤاد لتيسير تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للمزارعين لتحقيق أقصى استفادة للمزراعين من الخدمات التي يقدمها البنك.

تمويل بالبطاقة الشخصية

وشدد علاء فاروق على تعاون البنك الزراعي مع المحافظة في مجال توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة البنك على مدار 20 يوما في فعاليات الكامب المجتمعي ومعرض الحرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب، كما يمكن الحصول على تمويل للمشروعات بالبطاقة الشخصية فقط.

وقرر البنك الزراعي تنفيذ برنامج إحلال سيارات نقل الركاب حيث سيتم تنفيذ مبادرة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة للتنقل بين المحافظات.