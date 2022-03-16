عضو بالحزب الديمقراطي: التضخم وصل لمستويات لم تحدث منذ 40 عاما

قال مهدي عفيفي، الكاتب والعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة منذ 40 عامًا تصل نسبة التضخم لـ7.9%، لافتًا إلى أن هذا التضخم سيؤدى بدوره إلى زيادة أسعار جميع السلع بنسبة تتناسب مع القيمة الشرائية، مشددًا: «لما بيحصل تضخم يعني وجود زيادة أسعار في كل مشتريات المواطن الأمريكي».

عفيفي: العبوة اللي 100 جرام بيعملوها 85 جرامًا

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المصانع والشركات الكبرى في مجال التغذية بدأت في تصغير حجم العبوات، مع زيادة السعر بنسب بسيطة، موضحًا: «العبوة اللي 100 جرام بيعملوها 85 جرامًا، ويزودوها 5%، وبكده بيكون زود السعر 30%».

ارتفاع سعر البنزين في ولاية كاليفورنيا: 6 دولارات للجالون

وأوضح أن سعر لتر البنزين ارتفاع حاليًا في ولاية كاليفورنيا ووصل لـ6 دولارات للجالون، بينما كان أقل من 3 دولارات، معقبًا: «النهاردة فيه محاولات كثيرة لتخفيض الأسعار، وكل ولاية بتحاول أن تدعم أشياء معينة، وفيه ولايات هتدعم مجال الطاقة بتركيب الطاقة الشمسية لأي بيت على تقسيط 20 عامًا، وبدأت عدد من الولايات دعم الغذاء من المنازل».

وأكد أنه وبالنسبة لولاية نيوجيرسي فإنها أعفت كل الأراضي الزراعية من الضرائب حتى تنتج القمح والشعير، لأن هناك توقع حال استمرار الحرب في روسيا وأوكرانيا فسترتفع أسعار القمح والشعير، موضحًا: «استمرار الحرب يؤدي إلى زيادة أسعار تلك المنتجات، وهناك مشاورات داخلية على المجالس المحلية أو الكونجرس لكيفية استيعاب المسألة».