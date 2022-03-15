للمرة الثانية خلال أسبوع.. «تيسلا» ترفع أسعار سياراتها بسبب التضخم

رفعت شركة «تيسلا»، أسعار سياراتها الكهربائية في الولايات المتحدة وفي الصين للمرة الثانية، بعد أن حذر الرئيس التنفيذي «إيلون ماسك»، من تعرض الأعمال إلى ضغوط تضخمية كبيرة.

الزيادة الثانية لأسعار تيسلا في أسبوع

ورفعت الشركة الأمريكية أسعار جميع موديلاتها في الولايات المتحدة وفي الصين، وشهدت نسخة من الطراز 3 والطراز Y ارتفاعًا في الأسعار، في ثان زيادة خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لـ«CNBC».

ماسك يشير إلى ضغوط تضخمية

وقال ماسك في وقت سابق من الأسبوع، خلال تغريدة قصيرة، إن تسلا وشركته لاستكشاف الفضاء «سبيس إكس»، شهدتا ضغوط تضخمية كبيرة في المواد الخام والخدمات اللوجستية، خلال الآونة الأخيرة.

سلاسل التوريد وأشباه الموصلات

وفي الوقت نفسه، أدت جائحة كورونا التي بدأت من الصين، وعمليات الإغلاق في بعض المدن إلى إضافة تحد إضافي لسلاسل التوريد، التي تعاني من ضغوط بالفعل، كما أن المكونات مثل أشباه الموصلات لا تزال تعاني من نقص في المعروض.

أسعار طرازات تيسلا المختلفة

وأدرج موقع Tesla's China السعر المبدئي للطراز 3 عند 367.900 يوان (57648 دولارًا)، وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، يوم 10 مارس أن السعر كان 349900 يوان بعد زيادة سابقة في ذلك اليوم.

ويبلغ سعر الطراز Y Long Range، في الصين الآن 375.900 يوان، ارتفاعًا من السعر السابق البالغ 357900 يوان، ويبلغ سعر الطراز Y Performance حاليًا 417.900 يوان، مقارنة بـ 397.900 يوان سابقًا.

تيسلا تشتري الألومنيوم من شركة روسية

واشترت شركة تيسلا ألومنيوم من شركة Rusal الروسية، لصب أجزاء في مصنعها الجديد لتجميع المركبات خارج برلين، وسط مخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لـ«CNBC».

ويدخل استخدام الألمنيوم، في الصب وصنع أغلفة هيكل سيارة Tesla Model Y، وتم استخدامه في خطوط التصنيع الجديدة بمصنع Tesla في براندنبورغ بألمانيا.