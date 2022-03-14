هجوم على أصالة نصري بسبب الإعجاب بتغريدة ضد فلسطين.. والفنانة تعتذر

هاجم عدد كبير من المغردين الفلسطينيين، الفنانة السورية أصالة نصري، بسبب قيامها بوضع علامة الإعجاب على تغريدة مسيئة لدولة الفلسطينية عبر موقع التغريدات «تويتر».

الإعجاب بتغريدة يثير أزمة لأصالة

التغريدة التي تسببت في أزمة للفنانة السورية أصالة نصري كان نصها: «رحت فيها يا بوتين.. مدام الفلسطينيين واقفين معاك.. ما وقف الفلسطينيون مع دولة إلا ضيعوها».

ورفض الشعب الفلسطيني إعجاب المطربة بالتغريدة، وقرر معاتبة أصالة على ما فعلته، مما دفعها لإزالة الإعجاب، معتذرة منهم ومؤكدة أنها وضعته عن طريق الخطأ، وقالت: «مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه».

مرّات بعمل لايك سريع من غير ماأعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه — Assala (@AssalaOfficial) March 13, 2022

أصالة تسجل 3 أغنيات مع الملحن عمرو الشاذلي

في سياق آخر، انتهت أصالة من تسجيل ثلاثة أغنيات فى القاهرة مع الملحن عمرو الشاذلي وتتكتم الفنانة السورية عليهم الأولى من كلمات عمر عبده وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماسترينج هاني محروس، أما الأغنية الثانية والثالثة، فهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل وماسترينج هاني محروس.

أصالة كانت قد أحيت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حفلا غنائيا كبيرا مع الفنان رامي صبري فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان يوم التأسيس.

أصالة كانت قد طرحت نهاية الشهر الماضي أغنية خاصة لعيد الحب باللهجة الخليجية بعنوان «تقول تبغاني»، وأهدتها لزوجها الشاعر فائق حسن، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان بندر سعد وتوزيع عصام الشرايطي.