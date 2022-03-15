أسعار اللحوم والدواجن والبلح في معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية

تتجه أعين أبناء الإسكندرية إلى معارض «أهلاً رمضان»، التي أطلقتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث تم تغطية كافة أنحاء المدينة الساحلية من خلال المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، بالإضافة إلى الشوادر والمنافذ المتنقلة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السلع الرئيسية في معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية، وذلك بعدما أكد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، مما سيضبط أليات السوق، والذي سينعكس على الناحية الاقتصادية بانتعاش لحركة البيع والشراء، مشدداً أن هذا الرواج سيستفيد به المواطنون بشراء احتياجاتهم بأي كميات وبأسعار تنافسية مخفضة بنسبة 15 إلى 25% عن السوق الخارجي.

أسعار الدواجن واللحوم في معرض «أهلاً رمضان»

تم طرح كميات من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية، حيث يبلغ سعر الدجاجة وزن 1 كيلوجرام، 48 جنيهاً، والدجاجة وزن 1100 جرام، 53 جنيهاً، والدجاجة وزن 1200 جرام، 57.75 جنيهاً، والدجاجة وزن 1300 جرام، بسعر 62.5 جنيهاً.

أما عن سعر اللحوم الطازجة، فتبلغ 95 جنيهاً للكيلو، في حين يبلغ سعر اللحوم البرازيلية المجمدة 85 جنيهاً للكيلو.

أسعار منتجات رمضان

وبالنسبة للسلع الرمضانية، تتراوح أسعار البلح بين 12 و25 جنيهاً للكيلو، بحسب الأصناف والماركات، وتتنوع بين تمور الوادي الجديد، عبوة واحد كيلوجرام بسعر 28 جنيهاً، وعبوة 2 كيلوجرام بسعر 50 جنيهاً.

ويبلغ سعر الزبيب المستورد 90 جنيها للكيلو، وقمر الدين يتراوح بين 32 و36 جنيها لللفة، وجوز الهند 60 جنيهاً للكيلو، والتين 40 جنيهاً للفة، والسوداني 42 جنيه للكيلو، والتمر هندي يتراوح 28 جنيها لللفة.

تكثيف الرقابة التموينية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية على تكثيف الرقابة التموينية على جميع الأنشطة والأسواق من خلال الحملات التموينية، موضحاً أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي شكاوى عبر التواصل على رقم 16528، أو عبر www.shakawa.eg التي تُعد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.