أسعار السلع في «أهلا رمضان» بالعريش.. اللحوم تبدأ من 95 جنيها للكيلو

قال عزيز مطر، عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء، إن معرض أهلا رمضان، عبارة عن 20 باكية، ويقع بوسط مدينة العريش، بمساحة 20 مترا طول في 60 مترا عرض، كاملة المرافق من خدمات وكهرباء، وذلك بالمجان لتجار شمال سيناء.

وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم الاتفاق مع كبار تجار الجملة للبيع في المعرض بسعر مخفض للأهالي طوال شهر رمضان، وهو ما أجبر أصحاب المحال التجارية على مجاراة أسعار المعرض.

ضبط 250 قضية تلاعب بالأسعار

قالت أماني رسلان، مدير عام التموين بشمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم ضبط 250 قضية لمتلاعبين بالأسعار، وبضاعة منتهية الصلاحية بالمحال التجارية، وكانت القضايا متنوعة في جميع المناطق بمدن المحافظة.

وأضافت أن الهدف من معرض «أهلا رمضان» هو تخفيض الأسعار والوقوف بجانب محدودي الدخل، والعمل على تنفيذ توصيات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بمراقبة الأسعار والجودة في كل الأماكن بالمحافظة والتيسير على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

سعر اللحوم السوداني 95 جنيها للكيلو.. وطبق البيض بـ50 جنيها

وقال حسام لاشين، أحد أكبر تجار اللحوم بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إنه تم الاتفاق مع التموين والطب البيطري والغرفة التجارية، على عمل إهداء لأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان، وهو بيع كيلو اللحوم الطازجة بـ130 جنيها للكيلو، و95 جنيها لكيلو اللحوم السوداني الطازجة، كما تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات للكيلو، وطبق البيض بين 50 و52 جنيها.