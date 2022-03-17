سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 17 مارس في الأسواق

يبحث الكثيرون بشكل يومي عبر محرك البحث العالمي عن سعر طبق البيض اليوم في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، بأنواعه كافة، سواء الأبيض والأحمر والبلدي، حتى يمكنهم تحديد الميزانية المناسبة، خاصة أننا نقترب من شهر رمضان المبارك.

ويعد البيض من أهم الأطعمة على مائدة السحور، خاصة أنه يحتوى على البروتين وخفيف على المعدة.

وللمهتمين، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية الاقتصادية، سعر كرتونة البيض بكل أنواعه «أبيض وأحمر وبلدي» اليوم الخميس الموافق 17 مارس الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق والمحال التجارية بمنطقة الدقي.

سعر كرتونة البيض اليوم

ووفق بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد بلغ سعر كرتونة البيض من المزرعة ما بين 56 إلى 58 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 62 إلى 68 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل، بينما جاء سعر البيض البلدي بسعر 69 جنيها بالسوق المحلي، ليصل سعر البيضة إلى نحو 2.05 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وفي المحلات التجارية تتنوع الأنواع والأشكال وأحجام أطباق البيض، التي تختلف أسعارها بسبب اسم المنتج وطريقة التغليف، والأعداد، وفي المجمل جاءت الأسعار كالتالي:

طبق بيض أحمر مكون من 30 بيضة بسعر يتراوح ما بين 69 و95 جنيها.

أما طبق البيض الأحمر المكون من 18 قطعة يبدأ من 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

طبق بيض الأبيض الذي يشمل 30 بيضة، بسعر 65 جنيها حتى 85 جنيها.

سعر طبق البيض الأبيض 18 قطعة يبدأ من 44 جنيها حتى 55 جنيها.

أسعار الدواجن في السوق المحلي

أما بالنسبة للدواجن فقد استقرت أسعارها، ووصل سعر الكيلو جرام الحي منها نحو 38.75 جنيهًا، بينما الأحمر الحي 39 جنيها، وتباع صدور دجاج المخلي بدون عظم «بانية» بسعر 85.5 جنيه، أما الدجاج المجمد بدون أحشاء وزن كيلو جرام بسعر 45 جنيهًا.