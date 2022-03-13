سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 13 مارس في الأسواق

اهتمام كبير من قبل المواطنين بـ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 13 مارس في الأسواق المحلية، بعد أن شهد عدد من السلع ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية وتأثرها بالأحداث الجارية بين أوكرنيا وروسيا والحديث عن حرب عالمية ثالثة، ما دفع الدولة لمتابعة حركة الأسعار داخل الأسواق لمواجهة استغلال الباعة للاحداث الجارية.

سعر كرتونة البيض

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم 13-3-2022، استقرار في الأسواق، لتباع كرتونة البيض الأبيض بسعر 57 جنيها، أما البيض البلدي فيصل سعره إلى 57 جنيها جملة، ويباع تجزئة بسعر من 60 إلى 63 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر

وسجل سعر بيع البيض الأحمر في الأسواق 58 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، لافتا إلى أنّ سعر كرتونة البيض خلال الأيام الماضية، تراجع نتيجة العرض والطلب.

وأوضح عبدالعزيز، أنّه كلما زاد الطلب ارتفع السعر، كما أنّ سعر طبق البيض اليوم، يتراوح بين 57 و58 جنيهًا مقابل 50 و52 جنيهًا بالمزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

أما عن أسعار الدواجن، فأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أنّ كيلو الدواجن البيضاء يُباع في المزرعة بسعر 33 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 38 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعرر البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، والرومي لنحو 50 جنيه ويصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيها.

بورصة الدواجن اليوم

وأخيرا سجلت بورصة الدواجن هي الأخرى حالة من الاستقرار، وذلك بعد جولة أجرتها بوابة «الوطن» في الأسواق، وجاءت تفاصيل الأسعار كما يلي:

وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها.

وصل سعر فيليه الرومي وزن كيلو إلى 105 جنيهات.

بلغ سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا.

تراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيهًا.

وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو إلى 42 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيهًا.