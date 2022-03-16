علاء فؤاد: دعم الجسور بين الحكومة والمجالس النيابة أسفر عن إنجازات متعددة

قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن العلاقة بين الحكومة والمجالس النيابية تقوم على التعاون، والتنسيق والتكامل، وأن هذا التعاون يعد التزام دستوري واسع النطاق في الجوانب التشريعية و الرقابية.

سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي في كافة الجهات

واستعرض الوزير التشريعات التي تم عرضها على المجالس النيابية، مؤكدًا أن هناك سعي جاد من الحكومة نحو التحول الرقمي في كل الجهات، والهيئات بما يساعد على انتظام العمل، و بما يعبر حقًا عن الانتقال إلى الجمهورية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تباشرعملها و اختصاصاتها، تحت رقابة المجلس الموقر بما يليق بالجمهورية الجديدة الديمقراطية، والحكم الرشيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم الجسور بين الحكومة والمجالس النيابة أسفر عن إنجازات متعددة

وأشاد وزير شئون المجالس النيابية بدور حزب «مستقبل وطن» قائلًا: «الحزب ولد كبيرًا و يلتحم مع المواطن»، وعلى درجة كبيرة من الوعي ويقوم بدوره في الاتصال مع الناخبين، لافتًا إلى أن دعم الجسور بين الحكومة والمجاس النيابة أسفر عن إنجازات متعددة في كل المجالات لصالح المواطن، ولفت إلى أن هناك تكامل بين الدور التشريعي والرقابي يصب في نهاية الأمر في صالح المواطن.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب «مستقبل وطن» تحت عنوان «آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية» بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.