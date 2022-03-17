أول قرار لـ«يمامة» في الوفد: انتداب رئيسي تحرير للجريدة والموقع

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، القرار رقم 267 لسنة 2022، بندب كلا من علي محمود مرسي البحراوي، وخالد محمد أحمد حسن إدريس، لرئاسة تحرير الجريدة، والبوابة الإلكترونية، على الترتيب، اعتبارا من 20 مارس 2022، على أن ينفذ من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.

فوز عبدالسند يمامة في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وأكد الدكتور عبد السند يمامة، خلال أول مؤتمر صحفي عقده بعد إعلان ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، أن عودة المفصولين على رأس أولوياته.

وفاز «يمامة» بفارق 120 صوتا، على منافسه بهاء الدين أبوشقة، في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022.

وأجريت الانتخابات لاختيار رئيس لحزب الوفد لمدة 4 سنوات مقبلة، وخاضها على منصب رئيس الحزب، المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس السابق للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، الرئيس الحالي، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض السباق.

نتيجة انتخابات الحزب جاءت معبرة عن الديمقراطية بشفافية

واجتمع رئيس حزب الوفد الجديد، بعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة، مساء الأحد الماضي، للوقوف على بعض الآليات وخطوات العمل خلال المرحلة المُقبلة، موجها حديثه للوفديين قائلا: «الوفديون الأحرار نشكركم، هنا بيتكم، هنا أجريت الانتخابات في الأمس القريب بشفافية ونزاهة، فكان يوم الانتخاب يوم عُرس ديمقراطي، وكانت النتيجة معبرة عن إرادة الوفديين الحقيقية».

حرية الرأي والتعبير المنهج الأساسي القائم داخل حزب الوفد

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة، على أن المنهج الأساسي القائم داخل حزب الوفد، هو حرية الرأي والتعبير، سواء لمن أعطاه صوته الانتخابي أو لم يعطه، فبعد إعلان النتيجة، جميع الوفديين سواسية دون عتاب، ليبقى الود الذي لا يُفسده الخلاف، وهو أحد الحريات الأساسية التي نعمل من أجلها.