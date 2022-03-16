هاني سلامة يكشف تفاصيل شخصيته في «ملف سري»: رضوخ لتهديدات أو انتصار لمبادئ

كشف الفنان هاني سلامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل شخصيته التي يجسدها خلال المسلسل الرمضاني «ملف سري»، وكتب قائلًا: «في وقت اختلت فيه موازين العدالة وساد فيه الفساد.. يجد المستشار يحيى عز الدين نفسه، أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، والتي تصل لحد الموت له ولأسرته».

مسلسل ملف سري

وأضاف سلامة: انتظروا «ملف سري» يوميًا في رمضان علي «DMC CBC، الحياة، المحور، وMBC دراما، وعبر منصتي شاهد الإلكترونية، وWatch It»، وقد طرح منذ ساعات قليلة البرومو الدعائي للمسلسل والذي تميز بالإثارة والتشويق.

مسلسل «ملف سري» من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أنوشكا، هنا شيحة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، مادلين طبر، عائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم، والعمل تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي، وإنتاج ريمون مقار.

مسلسل بين السما والأرض

يذكر أن الفنان هاني سلامة حقق خلال السباق الرمضاني الماضي نجاح كبير من خلال خوصة السباق الدرامي من خلال مسلسل «بين السما والأرض» والذي ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

وتدور أحداث المسلسل في يوم واحد، داخل مصعد يحدث له عطل مفاجئ ويحبس بداخله عددًا من الأشخاص، لكل واحد منهم حكاية مختلفة يتذكر كل منهم حكايته والبعض الآخر يقوم بحكي مشاكله وأزماته في الحياة.

مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة «هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني»، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.