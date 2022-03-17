النيران تلتهم مقدمة سيارة نقل في حادث بسوهاج وإصابة قائدها

شهدت دائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود بمقدمة سيارة، نتيجة ماس كهربائي بالوصلات الداخلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادة.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد وجود حادث تصادم ومصاب بدائرة مركز العسيرات.

وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «منصور. ج. م. ح»، 27 سنة، عامل، يقيم بناحية دائرة مركز العسيرات، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة «جامبو - نقل»، قيادة «عبدالرحمن ا ع م»، 25 سنة، سائق، يقيم بدائرة المركز، ما أدى إلى نشوب حريق محدود بمقدمة الأخيرة، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالوصلات الداخلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادة.

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأخرى بـ«سحجات وكدمات بالقدمين»، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي.

وأفاد قائدا السيارتين بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اندلاع النيران في شقة

وشهدت دائرة قسم أول سوهاج، اندلاع النيران في شقة، إثر حدوث ماس كهربائي، ما نتج عنه احتراق الكثير من منقولات وأغراض المنزل، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».