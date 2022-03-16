انهيار جزئي لمنزلين وإصابة 3 أشخاص في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، حاثين متفرقين، الأول في مركز جرجا، جنوب المحافظة، إذ تطايرت قطع خشبية وأفلاق وجريد النخيل والبوص من أعلى سطح منزل وسقطت على قاطنيه، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، بينما شهدت دائرة مركز طهطا انهيار جزئي بمنزل، وعلى الفور فُرض كردون أمني، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

إصابة 3 أشخاص

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد إصابة 3 أشخاص، إثر سقوط سقف منزل على قاطنيه، وانهيار جزئي لمنزل بسبب الطقس السيئ وشدة الرياح.

وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد، ومشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، وتعلوه غرفة مشيدة بالبلوك الأبيض ومسقوفة بالقطع الخشبية وأفلاق النخيل والجريد والبوص، وهو ملك «عامر ع ر»، 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وقد تطاير بعض أجزاء سقف الغرفة نظرًا لشدة الرياح وتساقطها على القاطنين حال تواجدهم بحوش المنزل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «صابرين. ع. ع»، 20 سنة، ربة منزل، بجرح سطحي بالأنف وكدمات بالساق اليسرى، وابنها «زياد. ا. ع»، سنتين، باشتباه بكسر بالساق اليمنى وجرح سطحي بفروة الرأس، والطفلة «ميادة. ب. ع»، 11 سنة، تلميذة، بجرح سطحي بالجبهة وكدمات بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون بذات المنزل، وتم تحويلهم إلى مستشفى جرجا العام. وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انهيار جزئي بمنزل

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، حدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية دائرة مركز طهطا.

وتبين أن المنزل مكون طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل على مساحة 120 مترا، ملك «أحمد ي ع ع»، 54 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، والمنزل غير مأهول بالسكان، وتبين انهيار سقف الطابق الثاني دون حدوث ثمة إصابات.

وعلى الفور فُرض كردون أمني، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وذكر مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.