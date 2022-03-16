تنفيذ 15 قرار إزالة على المجاري المائية وأملاك الري في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، قيام الإدارة المركزية لري سوهاج، بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومديرية أمن سوهاج، بتنفيذ 15 قرار إزالة خلال حملات مكبرة بمراكز طهطا، والمراغة، ودار السلام، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة خاصة على المجاري المائية وأملاك الري، وذلك في إطار تعليمات اللواء الفقي محافظ سوهاج بشأن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحفاظ على مقدرات الدولة وحق الشعب.

مباني وغرف وأسوار

شملت الحملات تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبان وغرف وأسوار من البلوك الأبيض والأسمنت بمساحة 1200 متر مربع بنجع الهريف الأوسط بجزيرة الخزندارية مركز طهطا، و6 قرارات إزالة بجزيرة الشورانية، ونجع خليفة بمركز المراغة، وبقرية أولاد سالم بمركز دار السلام.

رصف ورفع كفاءة الشوارع

وفي سياق آخر، وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع وتمهيد الطرق، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمتابعة أعمال رصف 3 شوارع مختلفة بنطاق المدينة بإجمالي أطوال 2 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى استمرار أعمال الرصف في أكبر ثلاث شوارع بالمدينة وهي «سبعة، والأبراج، وأم هاشم» وتفرعاتها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، لافتا إلى استمرار العمل أيضا في تركيب بلاط الانترلوك بجميع القطاعات، حفاظا على المظهر الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .