سوهاج تواجه ارتفاع الأسعار واحتكار السلع بأرقام ساخنة لتلقي الشكاوى

أعلنت محافظة سوهاج، تخصيص عدد من الأرقام والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار أو احتكار السلع الغذائية بالأسواق، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بالمحافظة.

وناشدت المحافظة المواطنين المتضررين بالتواصل على الأرقام التالية:

أرقام جهاز حماية المستهلك:

ـ الخط الساخن 19588.

ـ واتس آب: 01577779999.

ـ فاكس: 4600808/093.

أرقام مديرية التموين:

ـ أرضي: 4602177/093.

ـ فاكس: 4601733/093.

غرفة الازمات بالمحافظة:

ـ الخط الساخن 114.

ـ مبادرة صوتك مسموع واتس آب: 01150606783.

ـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خط ساخن: 16528.

وعقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمد نبيل مدير فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ورمضان عبد المنعم رئيس قطاع بشركة مطاحن مصر العليا، ومديري إدارات الأزمات وخدمة المواطنين بالديوان العام.

وناقش الاجتماع ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق بمدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، ومراجعة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع، وكذلك تفعيل المجمعات الاستهلاكية وزيادة ساعات العمل بها، وضمان توفر جميع السلع الغذائية.

جدول زمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الجدول الزمني للترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية، والذى يستمر في الفترة من 15 إلى 30 مارس الجاري، موضحاً أن الجدول الزمني تم إقراره بالأمس عبر تقنية الواتس، ثم تم إعلانه اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أنه بدء من غد الخميس، 17 مارس، سيتم تلقي طلبات الترشح وملفات التقديم بمقر أمانة اللجنة بمكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح الأربعاء القادم الموافق 23 مارس الجاري.

وأضاف «عبدالخالق»، أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 24 مارس الجاري، على أن يتم تلقي الطعون يوم السبت الموافق 26 من نفس الشهر، والبت فيها يوم الأحد 27 مارس، وإعلان الكشف النهائي للمرشحين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الاثنين 28 من نفس الشهر، وفي يوم الأربعاء 30 من مارس ستبدأ المقابلات مع المرشحين.