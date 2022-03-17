سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس.. والجنيه يصعد أمام 4 عملات

استقر سعر الدولار، اليوم الخميس 17- 3-2022، في مصر مع بداية التعاملات اليومية للبنوك، لتواصل العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، دون أي زيادة.

وسجّل سعر الجنيه المصري ارتفاعا مقابل 5 عملات غير مدعومة في البنوك المختلفة، ومنها «الريال اليمني، يباع بسعر 0.063 جنيه، الجنيه السوداني، يباع بسعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.010 جنيه، هريفينا الأوكرانية تباع بسعر 0.535 جنيه، والروبل الروسي بسعر 0.140 جنيه».

كما استقر الجنيه المصري أمام عدد من العملات اليوم الخميس 17-3-2022، بينها الليرة التركية التي بيعت بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، والدولار النيوزيلندي بسعر 10.631جنيه، فيما سجّل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار الأمريكي

وعُرضت العملة الأمريكية بأعلى سعر للشراء في «بنك مصر»، بقيمة 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

وسجّل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه 15.67جنيه للشراء في بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، مقابل البيع بسعر 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار في بعض البنوك

وتختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، حيث سجّل الدولار في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه، مقابل 15.67 جنيه للشراء.

فيما بيع الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي الدولي بـ 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.