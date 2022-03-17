متى تستحق الأم معاش ابنها المتوفى؟.. «التأمينات الاجتماعية» تجيب

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنّ الأب والأم يستحقان معاش ابنهما المتوفي دون شروط، وحال كانت الأم زوجها متوفى وتتقاضى معاشه، فإنّها تستحق الفرق بين نصيبها في معاش زوجها ونصيبها في معاش نجلها، حتى إذا كان نصيبها في معاش الابن أكبر من نصيبها في معاش الزوج.

«التأمينات»: للأم نصيب في معاش ابنها المتوفى

وجاء ذلك، في رد هيئة التأمينات الاجتماعية على سؤال أحد المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، بشأن أحقية الأم في معاش ابنها المتوفى، حيث أضافت هيئة التأمينات أنّه حال إذا كان نصيب الأم في معاش الزوج مساويا أو يزيد عن نصيبها في معاش الابن، فلا تستحق في معاش الابن المتوفى.

المستحقين لمعاش المؤمن عليه

وأكدت الهيئة أنّه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنّه حال وفاة صاحب المعاش أو المواطن المؤمن عليه، يمكن للمستحقين عنه الاستفادة من معاشه وتقاضيه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، مشيرة إلى أنّ المستحقين هم «الأرملة والأبناء والبنات والزوج والإخوة والأخوات، وكذلك الوالدين».

المستندات المطلوبة لصرف معاش المتوفى

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم المستفيدة أو المستفيد شهادة الوفاة أو تقديم مستخرج رسمي منها.

- تقديم صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

نسب توزيع المعاش على المستفيدين

نص قانون التأمينات الاجتماعية على توزيع المعاش على المستحقين، كما يلي:

- والد واحد أو والدين: يكون نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: يكون نصف المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.