هل تستخدم بطاقات المعاشات في الصرف فقط؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أنه يمكن لأصحاب المعاشات، استخدام بطاقات صرف المعاش في العديد من المعاملات المصرفية، مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية ودفع المصروفات الجامعية، بالإضافة لإمكانية دفع فواتير الكهرباء، والتليفون، وكل ذلك من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة عبر ماكينات «pos» الموجودة بمنافذ الهيئة.

وجاء ذلك في رد الهيئة على سؤال أحد أصحاب المعاشات عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حول استخدامات بطاقة صرف المعاشات.

طرق تغيير جهة صرف المعاش

وأضافت الهيئة القومية في ردها أنه في حالة فقدان بطاقة صرف المعاشات أو نسيان الرقم السري، فإنه يتم تعديل جهة صرف المعاشات والمستحقات من خلال تقدم صاحب المعاش أو المستحق له، طلبا معتمدا من البنك أو هيئة البريد مختوما ومتضمنا الموافقة على تحويل المعاش المستحق على حسابه الجاري.

ولفتت إلى أن القائم بالصرف في حالة ضياع بطاقته، عليه تقديم خطابا مختوما من البنك معتمد ومتضمن الموافقة على تحويل معاشه على بطاقة «ميزة»، في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال تلك البطاقة.

تحويل المستحقات التأمينية للحسابات الجارية بالبريد

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا رغب القائم بالصرف في تحويل مستحقاته التأمينية لحساباته الجارية بالبريد أو البنوك، عليه أن يقدم القائم بالصرف خطابا من البنك أو شركة الاتصالات لاستخراج المحفظة الإلكترونية، بشرط أن يكون متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية بالهاتف المحمول.

صرف معاشات أبريل بعد أسبوعين

وأشارت إلى أنه سيتم صرف معاشات أبريل 2022، لنحو 10 ملايين و600 ألف مواطن، بدءا من الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، أي بعد 14 يوما من الآن، وذلك من خلال منافذ شركة فوري ومن ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن المحفظة الإلكترونية على الهواتف المحمولة.