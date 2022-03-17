كم ساعة يقضيها المصريون على الإنترنت في رمضان؟.. استطلاع يجيب

كشف استطلاع حديث، عن أنّ المصريين يقضون وقتا أطول في استخدام الهواتف الذكية خلال شهر رمضان، وأكد أنّ 51% من المستطلعين يقضون بين ساعة و3 ساعات عبر مواقع الإنترنت على هواتفهم الذكية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «آدكولوني» مع شركة الأبحاث المستقلّة «جلوبال ويبيندكس» لتحليل استعمال المستخدمين للأجهزة المحمولة، وتفضيلاتهم للتسوّق على المنصّات الرقمية، والوقت الذي يقضونه على الأجهزة المحمولة، وتأثير إعلانات الجوّال على المستخدمين في مصر، أنّ 66% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنّهم يستخدمون ألعاب الجوّال، في حين ذكر 32% أنّ استخدام هواتفهم الذكية لألعاب الجوال يزداد على وجه التحديد خلال شهر رمضان.

ساعتين في الألعاب المحمولة خلال شهر رمضان

كما تبيّن أن الوقت الذي يقضيه من شملهم الاستطلاع في الألعاب المحمولة يتزايد أيضًا، حيث أفاد 39% من المستطلعين بأنّهم يقضون من 30 دقيقة إلى ساعتين في الألعاب الإلكترونية خلال شهر رمضان، وأمّا الوقت الأكثر تفضيلا لألعاب الجوّال والتسوّق عبر الإنترنت فهو في أثناء الصيام، وتحديدا بين الساعة 12 ظهرا و6 مساء بنسبة 27% و34% على التوالي.

وتابعت المؤسسة، أنّ الاستطلاع الرمضاني الذي أجري في مصر، شارك فيه 57% من الذكور و43% من الإناث تبلغ أعمارهم 65%، منهم بين 16 و34 عامًا، كشف عن المستوى الذي وصل إليه الإعلان في عصر الأجهزة المحمولة في المنطقة.

وكشف الاستطلاع عن أنّ 77% من المشاركين، أفادوا بأنّهم سيستخدمون هواتفهم الذكية في أثناء التسوّق لشهر رمضان، بينما يقول 70% منهم إنّهم سيتسوّقون من خلال التطبيقات الإلكترونية للمتاجر المختلفة، فيما أفاد 53% أنّهم سيتسوّقون بعد وقت الإفطار.

متابعة إعلانات عن الأغذية في رمضان

وذكر 47% من المشاركين، أنّ الإعلانات التي يصادفونها على هواتفهم الذكية لها تأثير كبير على قرار الشراء مقارنة بالتلفزيون بنسبة 26% فقط، وأكد 68% من المستخدمين في مصر أنّهم يرغبون في متابعة إعلانات عن الأغذية، تليها الملابس بنسبة 48% ومنتجات الاتصالات بنسبة 40%، وهي الفئات التي احتلّت المراكز الثلاثة الأولى.

ولدى تحليل البيانات الخاصة بالقطاع، فإن 52% من المستخدمين في مصر سيزورون المتاجر لشراء البقالة في رمضان، بينما سيتسوّق 43% منهم عبر الإنترنت ويستخدمون خدمة التوصيل إلى المنازل، وأوضح 82% من المستخدمين في مصر، أنّهم سيطهون في الغالب في المنزل خلال شهر رمضان، بينما سيطلب 8% منهم في الغالب الطعام «دليفري».

وقال 55% من المستخدمين في مصر، إنّهم ينتظرون عروض رمضان لشراء سيارة، ما يعد دليلا على أنّ شراء السيارات يتزايد أيضا خلال شهر رمضان.

الإنفاق على مستحضرات التجميل النسائية

كما كشف الاستطلاع، عن أنّ الإنفاق على مستحضرات التجميل النسائية يتزايد خلال الشهر المبارك، مع التركيز أكثر على مستحضرات العناية بالشعر بنسبة 37%، العناية بالبشرة بنسبة 34% تليها العطور بنسبة 31%.

وأفاد 52% من المشاركين بالاستطلاع، بأنّهم سيسافرون إلى الخارج خلال شهر رمضان، بينما يفضّل 55% من مستخدمي الهواتف المحمولة الذين يحبّون السفر، شراء تذاكر النقل عبر الإنترنت.