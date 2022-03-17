انطلاق المؤتمر العلمي الطلابي الأول بجامعة كفر الشيخ 20 مارس

تنظم جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي الطلابي الأول تحت شعار «رعاية المبتكرين والمبدعين»، وذلك يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري، في قاعة المؤتمرات بكلية الطب البشري بمشاركة طلاب كليات ومعاهد الجامعة.

ووفقا لبيان الجامعة، سيكون المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومقرر المؤتمر الدكتورة مروة غلاب، ومنسق المؤتمر رئيس اتحاد الطلاب إسماعيل إبراهيم.

اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين

وأوضح الدكتور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ بأن المؤتمر يهدف إلى استثمار العقول الغضة والطاقات الواعدة والقدرات غير المحدودة لدى الطلاب والطالبات بالجامعة، وإحداث نقلة نوعية في شخصية الطلاب ورفع المستوى العلمي والثقافي لدى طلاب وطالبات الجامعة، ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، والإسهام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المؤتمر يهدف لإتاحة الفرصة للطلاب لعرض مشروعاتهم البحثية

وأضاف «دسوقي» أن المؤتمر يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لجميع طلاب وطالبات الجامعة لعرض مشروعاتهم البحثية وأفكارهم الإبداعية ومبادراتهم الريادية، وبناء جسور التواصل العلمي بين الطلاب في مختلف المجالات وتشجيعهم للعمل الريادي وإقامة المشروعات الصغيرة وتكوين حلقة وصل بين الطلاب ومؤسسات سوق العمل، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية قادرة على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطلاب الإبداعية وتنميتها ورعايتها.